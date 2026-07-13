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Экономика РБ
СМОРГОНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД ПЛАНИРУЕТ ЗАКУПИТЬ НОВОЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
14:13 13.07.2026
Сморгонский агрегатный завод в 2026 году закупит современное оборудование с программным управлением для металлообработки. Об этом корреспонденту «Трактор.бел», сообщил директор ОАО «САЗ» Александр Гакуть.
«Оборудование приобретается в рамках инвестиционного проекта по техперевооружению и совершенствованию производственного процесса и позволит предприятию увеличить объемы производства малогабаритной, коммунальной и сельскохозяйственной техники, освоить новые виды продукции. Только за последние пять лет было закуплено 27 единиц оборудования. В этом году станочный парк завода пополнят еще шесть токарных станков с ЧПУ китайского производства», — заявил Александр Гакуть.
Кроме того, на предприятии ожидают поставку двух установок лазерной резки для листового металла и металлических труб.
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