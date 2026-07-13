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Экономика РБ


БЕЛАРУСИ РАСШИРЕН СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ


14:12 13.07.2026

Беларуси расширен список должностей для трудоустройства студентов старших курсов. С 10 июля 2026 года в силу вступило постановление Министерства труда и социальной защиты № 30 от 24 апреля 2026 года.

Как сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты, документ корректирует 30 квалификационных характеристик Единого квалификационного справочника должностей служащих, открывая студентам доступ к целому ряду профессий.

Теперь учащихся после второго или третьего курса смогут официально оформлять на позиции, которые ранее требовали завершенного высшего образования. Изменения охватывают такие стратегически важные направления, как сельское хозяйство, строительство, телекоммуникации, логистика, ЖКХ, спорт, образование и инженерно-техническое проектирование.

Так, в агропромышленном комплексе молодежь сможет работать агрономами, зоотехниками и ихтиологами, а в строительной отрасли — техниками по подготовке производства. Сфера логистики пополнится операционными логистами и агентами коммерческими, а в учреждениях образования студентам доверят должности педагогов-организаторов, музыкальных руководителей и преподавателей-ассистентов.

Главная цель нововведения — дать молодым людям возможность получать практический опыт по специальности параллельно с учебой, а нанимателям — закрывать кадровые потребности подготовленными работниками.
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