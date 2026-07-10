В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2026 г. по сравнению с маем 2026 г. составил 100,3%, с декабрем 2025 г. – 102,9%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в июне 2026 года цены увеличились по сравнению с июнем 2025 года на 4,3%. За январь-июнь текущего года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 5,3%.

Цены на продовольственные товары в июне 2026 г. выросли по сравнению с маем на 0,3%, с декабрем 2025 г. на 1,8%. При этом годовой рост цен в июне составил 3,4%. За январь-июнь 2026 года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 6,6%.

Цены на непродовольственные товары в июне 2026 года выросли по сравнению с маем на 0,1%, а с начала года увеличились на 1,5%. Годовой рост цен в июне 2026 года ускорился к уровню июня 2025 года на 2,1%. За январь-июнь текущего года цены увеличились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.