С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 116 908 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список безвиза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 375 077 жителей Европы. Из Латвии прибыли 439 167 иностранцев, из Литвы — 704 862, из Польши — 152 960. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 78 088 человек.

Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.