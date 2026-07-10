|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
НА МТЗ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ТРАКТОРОВ BELARUS
11:33 13.07.2026
Перспективы оснащения тракторной техники Минского тракторного завода современными двигателями зарубежного производства обсудили генеральный директор ОАО «МТЗ» и представители «Группы ГАЗ» (Нижний Новгород, Россия), ПАО «Автодизель» (Ярославль, Россия) и компании Yuchai Power (КНР), сообщает «Трактор.бел» со ссылкой на официальный телеграм-канал предприятия.
Гости посетили Минский тракторный завод, где ознакомились с производственным процессом и образцами выпускаемой техники. На встрече с генеральным директором ОАО «МТЗ» Тарасом Андреевичем Мурогом представители компаний обсудили перспективы развития. Так, с ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) Минский тракторный завод реализует проект по адаптации двигателей. Сборка тракторов с ярославскими моторами уже ведется. Например, российский двигатель установлен на гусеничном BELARUS 2303, который недавно прошел полевые испытания в сельскохозяйственном цехе МТЗ «Гайна».
Генеральный директор ОАО «МТЗ» высказал заинтересованность в углублении сотрудничества и развитии стратегического партнерства. В частности, по адаптации двигателей ЯМЗ для всей линейки техники Минского тракторного завода.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 10.07.2026
Курсы в банках
на 13.07.2026
Конвертация в банках
на 13.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте