Перспективы оснащения тракторной техники Минского тракторного завода современными двигателями зарубежного производства обсудили генеральный директор ОАО «МТЗ» и представители «Группы ГАЗ» (Нижний Новгород, Россия), ПАО «Автодизель» (Ярославль, Россия) и компании Yuchai Power (КНР), сообщает «Трактор.бел» со ссылкой на официальный телеграм-канал предприятия.

Гости посетили Минский тракторный завод, где ознакомились с производственным процессом и образцами выпускаемой техники. На встрече с генеральным директором ОАО «МТЗ» Тарасом Андреевичем Мурогом представители компаний обсудили перспективы развития. Так, с ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) Минский тракторный завод реализует проект по адаптации двигателей. Сборка тракторов с ярославскими моторами уже ведется. Например, российский двигатель установлен на гусеничном BELARUS 2303, который недавно прошел полевые испытания в сельскохозяйственном цехе МТЗ «Гайна».

Генеральный директор ОАО «МТЗ» высказал заинтересованность в углублении сотрудничества и развитии стратегического партнерства. В частности, по адаптации двигателей ЯМЗ для всей линейки техники Минского тракторного завода.