Александр Лукашенко 13 июля посещает реконструированный комплекс зданий ремонтных мастерских в Шкловском районе, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства оценил масштаб проделанной работы и поставил задачу распространить этот опыт на всю республику, превратив подобные объекты в надежные опорные пункты для отечественных заводов.

Александр Лукашенко подчеркнул, что принцип работы обновленного райагросервиса должен выстраиваться по аналогии с мультибрендовыми центрами за рубежом. «Заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику — будьте добры обслуживать ее здесь», — потребовал белорусский лидер. При этом он акцентировал внимание на том, что в равной степени необходимо обслуживать не только продукцию отечественных производителей, но и иную технику, обеспечив наличие полного запаса запчастей и четкую схему выполнения работ.

Отдельное требование президент адресовал к ценовой политике. Он заявил, что стоимость услуг должна находиться под контролем как минимум председателя райисполкома и быть не убыточной, но при этом оставаться приемлемой для потребителей.

Глава государства отметил разительные перемены, произошедшие на территории агросервиса за год, назвав итоги реконструкции «чудом», которое теперь необходимо растиражировать. Александр Лукашенко пояснил, что проекты отрабатываются именно в Шкловском районе не из-за его личной привязанности к малой родине, а потому, что он знает здесь территорию «до каждого метра», что позволяет создать действительно образцовый типовой объект. «По крупному все сделано. Осталась мелочевка. Надо привести это все в порядок», — сказал президент, подводя итог осмотру ремонтной мастерской.

Планируется, что уже предстоящей осенью на базе этого образцового райагросервиса пройдет республиканский семинар для председателей райисполкомов.