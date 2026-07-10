Инфляция в Беларуси замедлилась до самого низкого уровня с октября 2023 г. и составила 4,3% в июне 2026 г. после 4,8% в мае.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, основной вклад внесло снижение инфляции на продовольственные товары до 3,4% с 4,9% месяцем ранее. Этому способствовало удешевление плодоовощной продукции на 11,5% после 7,8% в мае. Снижение цен на отдельные категории товаров частично связано с укреплением белорусского рубля на 6,1% в июне. Темпы роста цен на непродовольственные товары практически не изменились и составили 2,1% в июне. В то же время инфляция в сфере услуг повысилась до 8,8% после 8,5% в мае на фоне сохраняющегося высокого роста заработной платы (+7,1% в январе–мае 2026 г.). В этих условиях базовая инфляция замедлилась до 4,8% в июне после 5,3% в мае, что указывает на устойчивость дезинфляционных процессов.

«Ожидаем, что по итогам 2026 г. инфляция останется ниже предельного параметра 7%», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).