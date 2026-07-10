Действующая в стране с конца 2022 года система регулирования цен скорректирована Правительством. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, одно из главных изменений - сокращен перечень товаров, подлежащих ценовому регулированию, с 199 до 76 позиций (товары неповседневного спроса).

На внутреннем рынке страны отмечается стабилизация ценовой ситуации. Цены показывают умеренный рост, что явилось основанием для послабления ценового регулирования. Правительство полагает, что такой шаг является своевременным. Исключение данных товаров даст возможность отечественным организациям улучшить экономическое положение, проводить более гибкую ценовую политику и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Однако, в случае появления признаков необоснованного роста цен, ценовое регулирование на исключенные товары будет возобновлено.

Исключены из ценового регулирования: молоко, кефир, сметана в стеклянной таре, смесовые чаи, карамель на палочке, жевательная резинка, экзотические плоды цитрусовые.

Изменен размер установленных предельных максимальных надбавок на отдельные импортные и отечественные товары (молоко, кефир, сметана, чай: черный и зеленый). При этом повышение на импортные товары не окажет влияние на рынок, так как отечественные товары занимают уверенную позицию на внутреннем рынке.

Установлено ценовое регулирование на отдельные товары (хлебобулочные изделия и разделка (мясо, рыба), изготовленные в принадлежащих субъектам торговли, осуществляющим розничную торговлю, объектах общественного питания и реализуемые при осуществлении ими розничной торговли. Вводится на эти товары собственного производства ограничение наценки общественного питания (не более 10%) при их реализации через розничную торговлю.

Предусмотрены и иные корректировки, в том числе: установлен период самостоятельного повышения отпускных цен (в целях исключения возможности самостоятельного повышения производителями отпускных цен накопительным итогом за несколько лет, максимальный период для такого повышения ограничен календарным годом); предоставлено право субъектам торговли увеличивать расходы по фасовке на сумму расходов по обязательной сертификации расфасованной продукции.

Основные изменения вступают в силу после официального опубликования постановления Правительства, а нормы, касающиеся ценообразования на производимые в объектах общественного питания товары, - через 10 дней после официального опубликования настоящего постановления.