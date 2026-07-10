Ритейлер «Доброном» начал использовать беспилотные грузовики для перевозки товаров. Проект реализован вместе с производителем «ЭвоКарго».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ритейла, ИИ-автомобили курсируют по территории распределительного центра «Прилесье» под Минском.

Владелец сетей «Копеечка», «Маяк» и «Доброном» планирует масштабное внедрение автономных электрогрузовиков. Проект реализуют поэтапно.

Первые 11 беспилотных грузовиков уже приступили к работе. Техника перемещает продукты питания, напитки, хозяйственные товары и сезонный ассортимент по внутренней территории. Все машины работают круглосуточно без перерывов.

Машины работают без водителя и управляются системой искусственного интеллекта. Камеры, радары и лидары помогают им «видеть» пространство, распознавать объекты и заранее просчитывать движение. В «ЭвоКарго» подчеркивают: за все время испытаний и эксплуатации не зафиксировано ни одной нештатной ситуации.

ИИ-грузовики дают 35% совокупной экономии за счет снижения операционных издержек и оптимизации перевозок. А еще помогают сократить углеродный след, так как работают на электротяге. В «Доброноме» ощутили выгоду уже с первого месяца.

«Мы фактически перестраиваем работу логистики внутри распределительных центров. Вместо привычного управления все больше решений принимает система на основе данных. Это повышает стабильность процессов и делает работу склада более предсказуемой и быстрой. Для Беларуси это первый проект такого масштаба, и он задает новый стандарт для отрасли», — отмечают в компании «Доброном».

Разработчик «ЭвоКарго» опирается на опыт более 50 внедрений таких систем в России. Компания делает полностью электрические беспилотные грузовики без кабины водителя, которые работают на собственных алгоритмах автопилота.

Отдельно в проекте меняется и роль сотрудников. Один специалист может контролировать до 10-12 машин, чтобы следить за маршрутом, зарядкой и состоянием техники.

В перспективе проект должен выйти за пределы складской территории. Сейчас изучают сценарии использования на более широких логистических маршрута. Главный эффект, на который рассчитывают в компании: ускорение процессов с меньшими затратами и сниженной нагрузкой на людей.