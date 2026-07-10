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Экономика РБ
С 1 СЕНТЯБРЯ РАСШИРЯЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ ТОВАРОВ В ЕАЭС. КОММЕНТАРИЙ МНС
14:02 10.07.2026
В Министерстве по налогам и сборам прокомментировали вступление в силу постановления Правительства, расширяющего перечень прослеживаемых товаров ЕАЭС. Соответствующий документ № 314 был принят Советом Министров 24 июня 2026 года и официально опубликован 26 июня.
В ведомстве пояснили, что постановление реализует решение Совета Евразийской экономической комиссии № 5 от 26 января 2026 года. Благодаря этому в систему информационного обмена между странами-партнерами по ЕАЭС добавлены новые товарные позиции.
Как отметили в МНС, в обновленный перечень вошли три категории бытовой техники. Это холодильники и морозильники, различные виды стиральных машин, а также аппаратура для приема телевизионной связи. Полный список кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности закреплен в решении Совета ЕЭК.
В министерстве уточнили, что новый механизм прослеживаемости в отношении указанных групп товаров начнет функционировать на пространстве ЕАЭС с 1 сентября 2026 года. При этом информационное взаимодействие между государствами союза от Беларуси будет обеспечивать само Министерство по налогам и сборам. Субъектам хозяйствования представлять дополнительные сведения в налоговые органы не потребуется.
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