Абоненты МТС продолжают получать максимальный доступ к ресурсам 4G. В июне очередной этап работ по усилению сети позволил нарастить покрытие и пропускную способность LTE в 19 районах страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, включены или модернизированы 80 базовых станций. Улучшения затронули десятки населенных пунктов — от Минска и областных центров до небольших деревень.

Среди крупных городов сеть усилена в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Новополоцке и Березе. Так, в столице работы велись на ряде центральных улиц, включая проспекты Независимости и Партизанский.

Использование полос 800, 1800 и 2600 МГц позволяет обеспечивать оптимальный баланс между скоростью передачи данных и площадью покрытия, адаптируя сеть под разные сценарии использования. В итоге абоненты МТС могут рассчитывать на максимальные доступные скорости в местах с высокой плотностью трафика.

Работы по развитию сетей четвертого и пятого поколений ведутся в рамках долгосрочного партнерства с компанией beCloud, которая в свою очередь обеспечивает доступ к единой сети 4G/5G. Всего с начала года включены почти 550 базовых станций 4G, общее число которых теперь превышает 8 тысяч. Одновременно с ними поэтапно расширяется доступность 5G — для абонентов МТС работают более 1,1 тысячи базовых станций в 5 городах, готовится запуск технологии в Гродно.

Справочно:

МТС — провайдер телеком-услуг и диджитал-сервисов. Крупнейший оператор связи, услугами которого пользуются 5,7 млн абонентов. Лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой «БелГИЭ» и по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker. Победитель в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».

В 2015 году МТС первым в стране предоставил пользователям доступ к 4G, а в 2022 году — запустил голосовые вызовы по технологии VoLTE. Мобильным интернетом 5G абоненты могут пользоваться с начала апреля.