ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МТС РАССКАЗАЛ, ГДЕ УЛУЧШИЛОСЬ ПОКРЫТИЕ LTE


13:02 10.07.2026

Абоненты МТС продолжают получать максимальный доступ к ресурсам 4G. В июне очередной этап работ по усилению сети позволил нарастить покрытие и пропускную способность LTE в 19 районах страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, включены или модернизированы 80 базовых станций. Улучшения затронули десятки населенных пунктов — от Минска и областных центров до небольших деревень.

Среди крупных городов сеть усилена в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Новополоцке и Березе. Так, в столице работы велись на ряде центральных улиц, включая проспекты Независимости и Партизанский.

Использование полос 800, 1800 и 2600 МГц позволяет обеспечивать оптимальный баланс между скоростью передачи данных и площадью покрытия, адаптируя сеть под разные сценарии использования. В итоге абоненты МТС могут рассчитывать на максимальные доступные скорости в местах с высокой плотностью трафика.

Работы по развитию сетей четвертого и пятого поколений ведутся в рамках долгосрочного партнерства с компанией beCloud, которая в свою очередь обеспечивает доступ к единой сети 4G/5G. Всего с начала года включены почти 550 базовых станций 4G, общее число которых теперь превышает 8 тысяч. Одновременно с ними поэтапно расширяется доступность 5G — для абонентов МТС работают более 1,1 тысячи базовых станций в 5 городах, готовится запуск технологии в Гродно.

Справочно:

МТС — провайдер телеком-услуг и диджитал-сервисов. Крупнейший оператор связи, услугами которого пользуются 5,7 млн абонентов. Лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой «БелГИЭ» и по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker. Победитель в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».

В 2015 году МТС первым в стране предоставил пользователям доступ к 4G, а в 2022 году — запустил голосовые вызовы по технологии VoLTE. Мобильным интернетом 5G абоненты могут пользоваться с начала апреля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.07.2026
валюта курс
EUR 3.2696
USD 2.8607
RUB 3.7668
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2725 +0.0069
USD 2.8696 +0.0089
RUB 3.7472 -0.0196
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2800 3.2880
USD 2.8620 2.8690
RUB 3.4500 3.5350
подробнее

Конвертация в банках
на 10.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1430 1.1490
EUR/RUB 92.6000 95.2000
USD/RUB 80.8000 83.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте