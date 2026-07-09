Межведомственной рабочей группой прокуратуры Брестской области и УВД Брестского облисполкома пресечена коррупционная схема подкупа должностных лиц на государственных предприятиях области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Брестской области, установлено, что руководители бухгалтерских служб с 2024 года по май 2026 года вступали в сговор с частной коммерческой организацией из г.Минска. За средства государственных предприятий приобретались печатные материалы, содержащие перепечатку отдельных статей Налогового, Бюджетного, Трудового кодексов и комментарии к ним. Однако реальной необходимости в этой бумажной продукции не было: на предприятиях имелся доступ к информационным правовым системам, в том числе специальным продуктам в сфере бухгалтерского учета. Примечательно, что часть брошюр так и осталась невскрытой в первичной упаковке либо вовсе складирована в макулатуру.

За каждый заказ печатной продукции и произведенную предоплату должностные лица получали незаконное вознаграждение – подарочные сертификаты крупных торговых сетей. Номинал сертификатов зависел от стоимости оплаченного заказа. Передача происходила каждый раз после поступления денег на счет коммерческой организации

В ходе осмотров места происшествия у должностных лиц, их близких родственников и знакомых обнаружено и изъято имущество – в основном бытовая техника, приобретенная с использованием этих сертификатов.

Таким образом, средства предприятий целенаправленно конвертировались в личное имущество через закупки невостребованной продукции.

Противоправная деятельность полностью задокументирована. Изъяты сертификаты, техника, печатная продукция, платежные документы.

По данным фактам возбуждено 21 уголовное дело по ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь (получение взятки).

Уголовные дела для организации предварительного расследования направлены в территориальные подразделения Следственного комитета.