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Экономика РБ
В МОГИЛЕВЕ ВПЕРВЫЕ УДОСТОВЕРИЛИ СДЕЛКУ С КВАРТИРОЙ ПО ВИДЕОСВЯЗИ
11:53 10.07.2026
Могилевском агентстве по госрегистрации и земельному кадастру впервые проведена процедура удостоверения договора купли-продажи квартиры с использованием видеосвязи, сообщает Telegram-канал Госкомимущества.
Стороны сделки находились в разных городах, но смогли оформить документы без личного визита в один офис, обратившись к ближайшим регистраторам по месту своего нахождения.
Сделка проведена синхронно с участием двух регистраторов - из Могилевского и Минского областных агентств. Оперативность и удобство - при полном соблюдении всех юридических формальностей.
Подобные сделки уже не единичны в республике. Так, 5 февраля 2026 года договор купли-продажи квартиры в Витебске также был оформлен онлайн - продавец находился в Витебске, покупатель в Минске. Документ подписали на планшете, а регистраторы подтвердили его электронными подписями.
Правовую основу процедуры составляют обновления Закона «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним», вступившие в силу в прошлом году.
Данный формат максимально ориентирован на граждан: сокращение временных и финансовых затрат, отсутствие необходимости личного присутствия в одном месте.
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