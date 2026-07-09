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Экономика РБ


РУКОВОДСТВО МИНЭКОНОМИКИ 11 ИЮЛЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»


11:07 10.07.2026

Заместитель министра экономики Мажинская Мария Александровна 11 июля 2026 года проведет прямую телефонную лини» на тему «Реализация инвестиционных проектов с использованием кредитных продуктов «Сильные регионы», «Технологическая самодостаточность», Туристический потенциал».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.
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