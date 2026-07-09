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Экономика РБ
БОЛЕЕ 5 ГА ВОЗВРАЩЕНО В СЕЛЬХОЗОБОРОТ ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
10:33 10.07.2026
В ходе проверки законности и эффективности использования земель в регионе Комитетом госконтроля Гомельской области установлено нарушение земельного законодательства.
Как сообщает Telegram-канал КГК, так, в 2018 году решением одного из райисполкомов изъято и переведено в неиспользуемые 5,3 га возделываемых пахотных земель.
По факту на изъятом, неиспользуемом по документам участке на протяжении 7 лет бывший землепользователь (сельхозорганизация) продолжал выращивать злаковые культуры.
После вмешательства КГК Гомельской области отменено незаконное решение о переводе сельхозземель в неиспользуемые. В настоящий момент пашня предоставлена сельхозпредприятию для ведения сельского хозяйства.
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