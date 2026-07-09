Национальное кадастровое агентство расширило географию своего цифрового сервиса.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, теперь воспользоваться системой автоматической оценки квартир на онлайн-платформе analytics.nca.by могут не только столичные жители, но и резиденты всех областных городов страны. Данное обновление открывает доступ к удобному инструменту аналитики для Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева, делая рынок недвижимости более прозрачным почти для 4 миллионов граждан.

Помимо расширения географии охвата, разработчики полностью обновили интерфейс платформы. Новый современный дизайн сделал взаимодействие с системой более интуитивным и комфортным для пользователей.

Сам процесс оценки остался максимально простым и не требует специальных навыков. Пользователю достаточно ввести адрес и основные характеристики квартиры, после чего система автоматически определит параметры дома, проведет расчеты и сформирует подробный аналитический отчет. Сервис позволяет получить точные данные быстро и без необходимости совершать лишние звонки или стоять в очередях.