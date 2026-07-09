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Экономика РБ
В МИНСКЕ ВРЕМЕННО ИЗМЕНИЛАСЬ РАБОТА ТРАМВАЕВ
10:05 10.07.2026
С 10 по 14 июля 2026 года в Минске изменится формат работы общественного транспорта из-за проведения строительных работ на трамвайных путях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия «Столичный транспорт и связь», в этот период:
сокращается трасса трамвайного маршрута № 3 со стороны ДС «Серебрянка» до ОП «Змитрока Бядули» со следованием от ул. Козлова по ул. Платонова, ул. Чапаева, ул. З.Бядули, в обратную сторону — по ул. З. Бядули, ул. Козлова и далее по маршруту:
отменяется работа трамвайных маршрутов № 4, 5;
организуется работа компенсационного временного автобусного маршрута № 903 «Червякова – Проспект Независимости».
Одновременно с 10.07.2026 по 14.07.2026 изменяются расписания движения трамвайных маршрутов № 1, 6.
Пассажирам, имеющим проездной документ на трамвай или оплатившим поездку в трамвае с помощью билета на одну поездку, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусном маршруте № 903 и наоборот.
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