Экономика РБ

В МИНСКЕ ВРЕМЕННО ИЗМЕНИЛАСЬ РАБОТА ТРАМВАЕВ

10:05 10.07.2026 С 10 по 14 июля 2026 года в Минске изменится формат работы общественного транспорта из-за проведения строительных работ на трамвайных путях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия «Столичный транспорт и связь», в этот период: сокращается трасса трамвайного маршрута № 3 со стороны ДС «Серебрянка» до ОП «Змитрока Бядули» со следованием от ул. Козлова по ул. Платонова, ул. Чапаева, ул. З.Бядули, в обратную сторону — по ул. З. Бядули, ул. Козлова и далее по маршруту: отменяется работа трамвайных маршрутов № 4, 5; организуется работа компенсационного временного автобусного маршрута № 903 «Червякова – Проспект Независимости». Одновременно с 10.07.2026 по 14.07.2026 изменяются расписания движения трамвайных маршрутов № 1, 6. Пассажирам, имеющим проездной документ на трамвай или оплатившим поездку в трамвае с помощью билета на одну поездку, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусном маршруте № 903 и наоборот.