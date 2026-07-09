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Экономика РБ
ГОМЕЛЬСКАЯ ТАМОЖНЯ ПРЕСЕКЛА НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КРУПНОЙ ПАРТИИ ТОВАРОВ ИЗ РОССИИ
08:55 10.07.2026
Очередной факт ввоза из России партии иностранных одежды, обуви и иных товаров народного потребления, сведения о таможенном оформлении которых при перемещении на территорию ЕАЭС отсутствовали, установили гомельские таможенники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, грузовик VOLVO индивидуального предпринимателя из Гомеля, в котором перемещались товары, был остановлен при проведении спецмероприятий на белорусско-российском участке границы.
При индентификации установлено, что без требуемых сопроводительных документов ввозится более 27 тысяч единиц товаров. Их общая стоимость составила свыше 450 тыс. белорусских рублей.
Гомельской таможней в отношении индивидуального предпринимателя начат административный процесс по ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
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