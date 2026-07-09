Очередной факт ввоза из России партии иностранных одежды, обуви и иных товаров народного потребления, сведения о таможенном оформлении которых при перемещении на территорию ЕАЭС отсутствовали, установили гомельские таможенники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, грузовик VOLVO индивидуального предпринимателя из Гомеля, в котором перемещались товары, был остановлен при проведении спецмероприятий на белорусско-российском участке границы.

При индентификации установлено, что без требуемых сопроводительных документов ввозится более 27 тысяч единиц товаров. Их общая стоимость составила свыше 450 тыс. белорусских рублей.

Гомельской таможней в отношении индивидуального предпринимателя начат административный процесс по ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.