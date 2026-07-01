В магазинах появились классические глазированные сырки «Юбилейный» со вкусом детства. Лимитированную серию выпустила компания «Савушкин» к 50-лелтию со дня основания. Творожное лакомство представлено в специальной праздничной упаковке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, «Савушкин «Юбилейный» — особенная новинка. В ней – нежная сливочная текстура творожной основы, мягкий аромат ванили и отборная глазурь по традиционному рецепту. Получился знакомый вкус в нарядной праздничной упаковке.

«Сырок «Юбилейный» — это не просто ностальгия по прошлому или дань уважения истории. Это живая преемственность поколений, — представили новинку в компании «Савушкин» — Мы создаем продукты для активной и здоровой жизни, продукты, которые люди любят и выбирают целые поколения, вне зависимости от опыта и возраста. Дело в классической рецептуре: вкус десерта, знакомый с детства, возвращает взрослых в те далекие времена, когда глазированный сырок был лакомством для особых случаев, напоминает о теплых моментах. Но мы уверены, что сырком понравится и маленьким сладкоежкам».

Лимитированный выпуск: «Савушкин «Юбилейный» будет в продаже только три месяца. Найти новинку в нарядной праздничной упаковке можно в магазинах по всей Беларуси