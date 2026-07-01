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Экономика РБ
БЗТДИА НАЧАЛ ВЫПУСК BELARUS 422.1 И BELARUS 622 В НОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
15:12 09.07.2026
На Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов наладили выпуск BELARUS 422.1 и BELARUS 622 в новой комплектации. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель начальника управления маркетинга и сбыта предприятия Владимир Орешко.
«Раньше мы устанавливали на эти модели двигатели от европейского производителя. Поставка этих моторов в Беларусь прекратилась в связи с санкционными ограничениями. Теперь BELARUS 422.1 и BELARUS 622 производятся с двигателями BELARCO», — рассказал Владимир Орешко.
Как отметил представитель ОАО «БЗТДиА», альтернатива оказалась удачной. На BELARUS 422.1 установлен мощный и надежный дизельный четырехцилиндровый BELARCO WR450 объемом 2,156 дм³ и номинальной мощностью 49,8 л. с. BELARUS 622 оснащен двигателем BELARCO WR460T. Он также четырехцилиндровый с объемом 2,156 дм³, но более мощный — 59,8 л. с.
Обновленные модели уже нашли первых покупателей. Всего продано более 20 тракторов, которые уже работают на полях Беларуси, а также Киргизии и России.
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