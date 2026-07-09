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Экономика РБ


В ЖК «ЗЕЛЕНАЯ ГАВАНЬ» ВОЗВЕДУТ НОВЫЙ СИТИХАУС. КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫ С ОТДЕЛКОЙ И КОНДИЦИОНЕРАМИ


15:02 09.07.2026

В ЖК «Зеленая гавань» построят ситихаус рядом с «лесным пляжем», импровизированным пирсом и кораблем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика «А-100 Девелопмент», в доме будут квартиры с кладовыми и террасами, а в одной из секций — с готовой отделкой и даже кондиционером.

«А-100 Девелопмент» уже запустил продажи, стоимость «квадрата» стартует от 1644 долларов в эквиваленте.

Новый ситихаус 7.11 возведут в квартале «Земляничная поляна». Рядом — зеленый коридор со спортивной и детской площадкой. Поблизости уже работает детский садик «Птичий дом», а в пешей доступности появится и новая школа, которую начнут строить в этом году. Поблизости разместятся магазины, пункты выдачи, кофейни, аптеки, детский центр и йога-студия.

Внешне дом будет перекликаться со стилистикой всего квартала. Фасады выполнят в бежевом, золотистом и сером оттенках, что создаст ощущение березовой рощи. Одна из секций будет с необычным паттерном в виде листочков, которые подчеркнут природную основу района, а фасады дома будут украшать зеленые декоративные виноградники.

Дом будет состоять из трех секций высотой 6, 7 и 8 этажей. Всего здесь будет 96 квартир с европланировками площадью от 35,8 до 122,3 кв.м. Квартиры в доме предусмотрены с собственными кладовыми, постирочными и окнами в санузлах, а открытые балконы добавят больше света и ощущения простора. На первом этаже появятся террасы-участки площадью от 16 до 24 кв.м, а на верхнем уровне разместятся три квартиры с выходом на эксплуатируемую кровлю непосредственно из кухни-гостиной.

Во второй секции доступны квартиры с отделкой Basic или в предчистовом формате White Box с готовыми санузлами. На выбор покупателя в квартирах с отделкой может быть установлен кондиционер в гостиной или во всех комнатах.

Стоимость «квадрата» в новом ситихаусе стартует от 1644 доллара по курсу. Самая доступная квартира обойдется в 80 827 долларов в пересчете. Покупателям доступны рассрочка от застройщика и партнерские кредиты по сниженным ставкам.

«В новом ситихаусе спроектированы квартиры с функциональными планировками, в том числе с личными террасами на первом этаже и на крыше. Но важно и окружение: в распоряжении семей будет не только закрытый двор с детской площадкой, но и общественное пространство с большим кораблем и маяком. Это будет одно из лучших мест для воспитания ребенка. Именно такие детали со временем становятся частью комфортной жизни, которая выходит далеко за пределы квартиры», — отмечают в «А-100 Девелопмент».

Все подъезды будут проходными. На первом этаже появятся лапомойки для собак и колясочные для семей с малышами. Машино-места, в том числе с ЭЗС, будут в соседнем паркинге 7.7 и на открытой стоянке прямо рядом с домом.

Двор будет закрыт для проезда автомобилей: территорию огородят и оборудуют камерами видеонаблюдения. Появится современная детская площадка для детей дошкольного возраста с навесом для отдыха взрослых. Ее дополнят несколько зон для тихого отдыха, соседский центр с павильоном для совместных встреч и мини-огороды. Велобоксы разместятся в торцах дома. Важная деталь: при строительстве сохранят взрослые деревья, которые будут создавать естественную тень и дарить прохладу, делая отдых комфортным даже в жаркие летние дни.

Рядом с домом появится общественная детская площадка с большим игровым кораблем, которая станет продолжением концепции квартала. В ее оформлении сохранится локальная водная тематика: покрытия с галькой, габионы, элементы с канатами и другие детали, создающие атмосферу прибрежного пространства. Центральными акцентами площадки станут высокий маяк и декоративный пирс. Их дополнят игровые домики в стиле рыбацкой деревни, лазательный комплекс, батуты, уютные навесы для отдыха и аутентичная лодка, которая станет еще одним элементом для игр и детских приключений.

Дом планируется сдать в третьем квартале 2027 года.
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