Стратегическая цель роботизации – повышение конкурентоспособности национальной экономики. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Иван Вежновец в эфире передачи «Экономическая среда» на «Первом информационном» телеканале, передает пресс-служба Минэкономики.

В своем выступлении первый замглавы экономического ведомства особый акцент сделал на актуальных задачах, которые решает внедрение автоматики в производство.

«Во-первых, оптимизация производственных процессов. Примерно в три раза сокращается необходимость в привлечении трудовых ресурсов.

Во-вторых, повышение качества продукции.

Основной брак в производственных процессах формируется из-за человеческого фактора.

В-третьих, изменение всего бизнес-процесса. Внедряя робота только в одну технологическую цепочку, необходимо другое сырье и качество комплектующих – полностью меняется вся производственная цепочка. А если это системно, то производитель получает совсем другой эффект», – отметил Иван Вежновец.

Первый замминистра экономики рассказал о комплексе мер поддержки роботизации – от льгот и стимулов для производителей до ориентиров по перспективным направлениям подготовки кадров. Он обозначил приоритетные отрасли для внедрения робототехники и дал рекомендации по выбору профессий с учетом развития технологий, инструментов бизнес‑анализа и оптимизации рабочих процессов.

«Роботы заменят не полностью, но частично где-то по оптимизации, в первую очередь это сварщики, это грузчики, это те люди с монотонным трудом во вредных производствах, химическом производстве.

Все равно должен быть специалист, который понимает, как варить металл. Он не будет делать это сам – он будет программировать робота, чтобы тот его варил, и следить за ним. Это совсем другие условия труда. Может, эта профессия будет называться иначе: не сварщик, а оператор сварочных роботов. Но все равно технологические азы работник должен знать. Поэтому надо начинать именно оттуда», – резюмировал Иван Вежновец.