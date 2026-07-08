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Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
12:12 09.07.2026
Александр Лукашенко 8 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщает пресс-служба Президента.
Глава государства назначил:
Валеватого Юрия Николаевича - помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Гомельской области;
Котковец Надежду Николаевну - помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Могилевской области;
Реуцкого Дмитрия Васильевича - помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по г.Минску.
Президент дал согласие на назначение:
Крицкого Михаила Леонидовича - председателем Шкловского райисполкома;
Кавранина Александра Николаевича - председателем Бобруйского райисполкома;
Фролова Юрия Николаевича - председателем Комитета государственного контроля Могилевской области
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