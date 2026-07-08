Экономика РБ

ЛУКАШЕНКО РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

12:12 09.07.2026 Александр Лукашенко 8 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщает пресс-служба Президента. Глава государства назначил: Валеватого Юрия Николаевича - помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Гомельской области; Котковец Надежду Николаевну - помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Могилевской области; Реуцкого Дмитрия Васильевича - помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по г.Минску. Президент дал согласие на назначение: Крицкого Михаила Леонидовича - председателем Шкловского райисполкома; Кавранина Александра Николаевича - председателем Бобруйского райисполкома; Фролова Юрия Николаевича - председателем Комитета государственного контроля Могилевской области