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Экономика РБ


МИНСКИЙ СТРОЙТРЕСТ № 1 ДОСРОЧНО СДАЛ ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВЫСОТКИ НА УЛИЦЕ ОЛЕШЕВА


11:04 09.07.2026

Минский стройтрест № 1 досрочно сдал первую очередь высотки на улице Олешева, сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Строительное управление № 94 успешно завершило возведение первых двух секций десятиэтажного жилого дома в границах улиц Олешева и Топографической. Новостройка, возведенная по заказу УКС Советского района, уже получила официальный почтовый адрес: улица Олешева, 10. Фасад здания выполнен в цветовой гамме, которая гармонично сочетается с соседней застройкой.

Введенный в эксплуатацию пусковой комплекс включает в себя 54 квартиры и встроенные коммерческие помещения на первом этаже. Жилье подготовлено под чистовую отделку — в помещениях выполнены стяжки пола и оштукатурены стены. Специалисты также полностью благоустроили прилегающую территорию: оборудовали входы в подъезды подъемниками для маломобильных граждан, обустроили парковочные места, вымостили тротуары, засеяли газоны и установили малые архитектурные формы.

Сразу после завершения этих работ строители без паузы перешли к следующему этапу проекта. Башенный кран переместился на несколько метров вперед, и специалисты СУ-94 приступили к возведению второй очереди объекта. Она представляет собой еще две секции аналогичной десятиэтажки, которые увеличат общую площадь жилого комплекса.

На данный момент монолитный каркас нового здания активно растет. Цокольный этаж полностью готов в монолите, а накануне рабочие завершили бетонирование плиты перекрытия над первым этажом. По словам начальника участка СУ-94 Ивана Кобыляка, на площадке в вахтовом режиме трудятся две бригады монолитчиков из 26 человек. Средняя выработка составляет один кубический метр на человека в смену, что позволяет принимать около 26 «кубов» бетона ежедневно.

Такой подход гарантирует сохранение высоких темпов, заданных при строительстве первой очереди, когда каркас прибавлял по 3,5 этажа в месяц. Завершить все монолитные работы на второй очереди планируется в конце сентября, а уже в августе строители рассчитывают начать кладку наружных стен и внутренних перегородок.
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