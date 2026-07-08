Издательская группа «Дело» 7 июля 2026 года провела в минском Marriott Hotel торжественный прием по случаю чествования лауреатов 31-го ежегодного бизнес-конкурса «Человек Дела – 2026» — руководителей и владельцев наиболее успешных предприятий, работающих на белорусском рынке.

За три десятилетия конкурс заслужил репутацию главной общественной награды белорусского делового сообщества, которую нередко называют «Оскаром» отечественного бизнеса. За 31 год проведения лауреатами конкурса стали 382 руководителя наиболее успешных белорусских компаний и организаций, внесших значительный вклад в развитие экономики страны.

В нынешнем году традиционно награды конкурса были вручены в двенадцати номинациях, отражающих наиболее значимые достижения современного белорусского бизнеса.

Особую символичность нынешнему конкурсу придает то, что 2026 год объявлен в Беларуси Годом белорусской женщины. Впервые за всю историю конкурса большинство его лауреатов — женщины (10 из 12 лауреатов). И это руководители, чьи профессиональные достижения стали примером эффективного лидерства, стратегического мышления и социальной ответственности. Конкурс проводится в партнерстве с Белорусским союзом женщин и включен в перечень его официальных мероприятий.

Кроме того, в этом году впервые были отмечены почетными дипломами те люди, которые не занимаются бизнесом сами, но в системе бизнес-образования готовят будущих предпринимателей.

Как отметил Александр Швец, Председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и руководитель общественного Экспертного совета конкурса «Человек Дела», «Результаты конкурса нынешнего года стали отражением новой реальности белорусской экономики, в которой женское лидерство играет все более заметную роль. И особенно важно, что признание получают не только конкретные достижения, но и ценности, которые стоят за ними: ответственность, преданность своему делу, уважение к людям и стремление приносить пользу обществу»

В церемонии приняли участие представители отраслевых министерств и концернов, крупнейших отечественных предприятий, бизнес-союзов, дипломатического корпуса, общественных организаций и средств массовой информации.

Лауреатам конкурса были вручены почетные дипломы Издательской группы «Дело» и традиционные авторские скульптурные композиции «На коне!» работы известного белорусского скульптора Сергея Гумилевского.

Генеральный партнер бизнес-конкурса «Человек Дела – 2026» — ОАО «АСБ Беларусбанк».

Лауреаты 31-го конкурса «Человек Дела—2026»:

В номинации «За стратегическое и успешное развитие национального бренда в непростых рыночных условиях» — Директор сети ресторанов Мак.бай ВИКТОРИЯ ДАНЬКО

В номинации «За существенный вклад в развитие финансового рынка страны» — Председатель Правления ОАО «Белгазпромбанк» ИРИНА ПОТАПОВА

В номинации «За успешное применение новейших технологий и методов управления»— Генеральный директор ООО «МеталлОптСбыт» МАКСИМ КРУПЕЙЧЕНКО

В номинации «За безукоризненное поведение в сложных рыночных ситуациях» — Генеральный директор Группы компаний А-100 АННА ЯСТРЕБОВА

В номинации «За активное содействие развитию аграрного сектора Беларуси» — Генеральный директор ОАО «Гродненский мясокомбинат» ОЛЬГА ЯНУШКО

В номинации «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках» — Генеральный директор ПО «Энергокомплект» НАДЕЖДА ПОДГАЙСКАЯ

В номинации «За выдающийся вклад в развитие городской среды, создание инновационных проектов и установление высоких стандартов сервиса и бизнеса в Беларуси» — Создатель торгового центра «Метрополь», основатель бренда ITEIRA, клиники эстетической медицины и салона красоты ITEIRA ИРИНА ТЕРЕЩЕНКО

В номинации «За поддержание высокого стандарта зарубежной марки на отечественном рынке» — Директор Международной лаборатории «Хеликс» ЮЛИЯ ГУЛЯЕВА

В номинации «За высокое качество бизнес-услуг» — Директор ООО «КОЛОРЭКСПРЕСС» ЮЛИЯ ДУБОВСКАЯ

В номинации «За создание предприятия, подающего пример перехода на инновационный путь развития» — Директор ООО «Белкаролин» ТАТЬЯНА ВАЩЕНКОВА

В номинации «За выдающийся вклад в формирование профессиональной этики риэлторского бизнеса» — Директор Группы компаний «Дианэст» ВАЛЕНТИНА МИХАСЕНКО

В номинации «За гибкое сочетание предпринимательской активности и социальной миссии в белорусской глубинке» — Директор филиала ОАО «Берестейский пекарь» Давид-Городокского хлебозавода СЕРГЕЙ ЛЕОНОВЕЦ

Почетные дипломы конкурса «Человек Дела – 2026»

«За существенный вклад в подготовку кадров для финансовой и банковской системы» — Директор учреждения образования «Минский государственный финансово-экономический колледж» ОКСАНА БЕСЬКО

«За последовательную реализацию идеи женского лидерства в эпоху перемен» — Директор бизнес-школы «Институт Сертифицированных финансовых менеджеров» (ИСФМ) ИРИНА МАЦОКИНА