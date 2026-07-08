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Экономика РБ
КГК ВЫЯВИЛ ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН И НАРУШЕНИЯ НА МОГИЛЕВСКОМ ЗАВОДЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
10:47 09.07.2026
Комитет государственного контроля Могилевской области провел проверку местного производителя строительной продукции.
Как сообщает Telegram-канал КГК, в ходе контрольных мероприятий специалисты ведомства обнаружили серьезные финансовые и технологические нарушения. Завод систематически превышал предельный норматив рентабельности при расчете отпускных цен. К установленным законодательством 15% предприятие добавляло еще до 8,6%, из-за чего его необоснованная выручка за два года превысила 400 тысяч рублей.
Помимо завышения стоимости товаров, проверка вскрыла проблемы непосредственно в цехах. На предприятии регулярно нарушали рецептуру изготовления строительных материалов и не соблюдали нормы расхода сырья.
На данный момент производитель уже принял оперативные меры по восстановлению надлежащего качества изоляционных материалов. За допущенные нарушения само предприятие и его должностные лица привлечены к административной ответственности.
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