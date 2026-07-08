Комитет государственного контроля Могилевской области провел проверку местного производителя строительной продукции.

Как сообщает Telegram-канал КГК, в ходе контрольных мероприятий специалисты ведомства обнаружили серьезные финансовые и технологические нарушения. Завод систематически превышал предельный норматив рентабельности при расчете отпускных цен. К установленным законодательством 15% предприятие добавляло еще до 8,6%, из-за чего его необоснованная выручка за два года превысила 400 тысяч рублей.

Помимо завышения стоимости товаров, проверка вскрыла проблемы непосредственно в цехах. На предприятии регулярно нарушали рецептуру изготовления строительных материалов и не соблюдали нормы расхода сырья.

На данный момент производитель уже принял оперативные меры по восстановлению надлежащего качества изоляционных материалов. За допущенные нарушения само предприятие и его должностные лица привлечены к административной ответственности.