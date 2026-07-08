Подавляющее число случаев рака легкого и свыше половины случаев колоректального рака и опухолей желудка можно предупредить за счет умело выстроенной профилактики. Об этом заявил главный внештатный онколог СЗФО Алексей Беляев на XII международном онкологическом форуме «Белые ночи».

По словам Беляева, возможности современной профилактики по-настоящему велики. «В ряде стран перед здравоохранением поставлена задача практически полностью ликвидировать рак шейки матки за счет правильно выстроенной профилактической работы», — отметил эксперт.

По его мнению, современная онкология добилась впечатляющих успехов. Новые технологии позволяют раньше выявлять опухоли, повышать эффективность лечения и значительно продлевать жизнь пациентов. Однако вместе с этим растет число людей, нуждающихся в длительном наблюдении и дорогостоящей терапии. Поэтому ключевым направлением борьбы со злокачественными новообразованиями становится профилактика.

Одним из ключевых направлений такой работы Беляев назвал борьбу с табакокурением. По его словам, курение связано более чем с 20 локализациями злокачественных новообразований и формирует около трети случаев онкологических заболеваний. Государственные меры по снижению распространенности курения уже дали заметный эффект, однако потенциал профилактики остается далеко не исчерпанным.

Как подчеркнул заведующий научным отделом биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, член-корреспондент РАН Евгений Имянитов, никотиновая зависимость имеет сложные биологические механизмы, поэтому далеко не всем курильщикам удается отказаться от сигарет сразу.

«Клинические рекомендации уже признают, что риски зависят от способа доставки никотина. Если человек не может отказаться от курения, рациональной альтернативой продолжению курения сигарет могут стать бездымные технологии, основанные на нагревании табака, поскольку они позволяют существенно снизить воздействие канцерогенов, образующихся при горении», — считает эксперт.

Современный подход к профилактике онкологических заболеваний основан не только на устранении факторов риска, но и на работе с ранними, предраковыми изменениями, констатируют специалисты. Эффективная модель включает в себя и «предпервичную» профилактику — устранение условий появления факторов риска, в том числе образовательные программы и регуляторные меры. Такой подход позволяет воздействовать на весь процесс развития злокачественных новообразований.