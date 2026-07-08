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Экономика РБ
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ В БЕЛАРУСИ ПРОДАЛИ 357 ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ
10:20 09.07.2026
По информации Национального кадастрового агентства, с апреля по июнь в республике было продано 357 пустующих домов, передает Telegram-канал Госкомимущества.
Покупательская активность в этом сегменте распределилась неравномерно: наиболее результативным месяцем второго квартала стал июнь, на который пришлось 147 успешных сделок купли-продажи.
Абсолютным лидером по реализации загородной недвижимости такого типа стала Гродненская область, где новые владельцы появились у 96 строений. Регион заметно обогнал Минскую и Брестскую области, в которых за указанный период было продано 64 и 63 объекта соответственно.
Столь высокий интерес граждан во многом обусловлен доступностью предлагаемого жилья. Из общего числа проданных в стране объектов более половины — 193 дома — ушли в собственность новых хозяев всего за одну базовую величину. При этом в 217 случаях недвижимость была выкуплена напрямую, тогда как остальные 140 домов нашли своих владельцев по результатам аукционных торгов.
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