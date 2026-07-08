В июне на рынке недвижимости Гродно снизились цены на жилье, сообщает Telegram-канал Госкомимущества.

Прошедший месяц продемонстрировал любопытную динамику: активность покупателей осталась практически на уровне мая, однако стоимость квадратного метра пошла вниз в большинстве сегментов. Всего за этот период в областном центре была зарегистрирована 281 сделка купли-продажи квартир, что лишь на четыре единицы превышает майские показатели. В то же время по сравнению с июнем прошлого года покупательская активность заметно просела — тогда зафиксировано 333 соглашения.

На фоне стабильного спроса средняя стоимость квадратного метра в городе снизилась на 3% и составила 1063 доллара. При этом ценовые колебания распределились неравномерно в зависимости от комнатности жилья.

Так, однокомнатные квартиры подешевели на 1,5% (до 1221 доллара за «квадрат» при 75 сделках), а наибольшее падение коснулось трехкомнатных и четырехкомнатных вариантов, которые потеряли в цене 5% и 5,5% соответственно. Единственным сегментом, удержавшим незначительный рост в 0,5%, стали двухкомнатные квартиры — они закрепились на отметке 1079 долларов за квадратный метр и сохранили статус безоговорочного лидера спроса, заняв почти половину всего рынка.

Несмотря на общую рыночную коррекцию и удешевление многокомнатного жилья, объекты в современных монолитных домах и комплексах бизнес-класса по-прежнему удерживают высокую планку. Инвесторы и обеспеченные покупатели продолжают активно вкладываться в недвижимость повышенной комфортности, где стоимость квадратного метра варьируется от 1500 до 2178 долларов.

Подтверждением этой тенденции стал ряд крупных сделок, совершенных в Гродно в начале лета. Максимальная цена за квадратный метр была зафиксирована при покупке трехкомнатной квартиры в новом жилом комплексе на улице Якубовского, общая стоимость которой составила 160 500 долларов. В премиум-сегменте выделилась двухкомнатная квартира площадью более 81 квадратного метра в ЖК «Александровский» на улице Щорса, проданная за 133 000 долларов. Кроме того, заметными событиями месяца стали продажа квартиры свободной планировки на Грандичской улице почти за 102 000 долларов и покупка просторной четырехкомнатной квартиры на улице Суворова за 127 500 долларов.