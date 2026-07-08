ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В ИЮНЕ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ ГРОДНО СНИЗИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ


09:58 09.07.2026

В июне на рынке недвижимости Гродно снизились цены на жилье, сообщает Telegram-канал Госкомимущества.

Прошедший месяц продемонстрировал любопытную динамику: активность покупателей осталась практически на уровне мая, однако стоимость квадратного метра пошла вниз в большинстве сегментов. Всего за этот период в областном центре была зарегистрирована 281 сделка купли-продажи квартир, что лишь на четыре единицы превышает майские показатели. В то же время по сравнению с июнем прошлого года покупательская активность заметно просела — тогда зафиксировано 333 соглашения.

На фоне стабильного спроса средняя стоимость квадратного метра в городе снизилась на 3% и составила 1063 доллара. При этом ценовые колебания распределились неравномерно в зависимости от комнатности жилья.

Так, однокомнатные квартиры подешевели на 1,5% (до 1221 доллара за «квадрат» при 75 сделках), а наибольшее падение коснулось трехкомнатных и четырехкомнатных вариантов, которые потеряли в цене 5% и 5,5% соответственно. Единственным сегментом, удержавшим незначительный рост в 0,5%, стали двухкомнатные квартиры — они закрепились на отметке 1079 долларов за квадратный метр и сохранили статус безоговорочного лидера спроса, заняв почти половину всего рынка.

Несмотря на общую рыночную коррекцию и удешевление многокомнатного жилья, объекты в современных монолитных домах и комплексах бизнес-класса по-прежнему удерживают высокую планку. Инвесторы и обеспеченные покупатели продолжают активно вкладываться в недвижимость повышенной комфортности, где стоимость квадратного метра варьируется от 1500 до 2178 долларов.

Подтверждением этой тенденции стал ряд крупных сделок, совершенных в Гродно в начале лета. Максимальная цена за квадратный метр была зафиксирована при покупке трехкомнатной квартиры в новом жилом комплексе на улице Якубовского, общая стоимость которой составила 160 500 долларов. В премиум-сегменте выделилась двухкомнатная квартира площадью более 81 квадратного метра в ЖК «Александровский» на улице Щорса, проданная за 133 000 долларов. Кроме того, заметными событиями месяца стали продажа квартиры свободной планировки на Грандичской улице почти за 102 000 долларов и покупка просторной четырехкомнатной квартиры на улице Суворова за 127 500 долларов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.07.2026
валюта курс
EUR 3.2736
USD 2.8706
RUB 3.7595
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2702 -0.0076
USD 2.8706 +0.0038
RUB 3.7595 +0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2770 3.2900
USD 2.8650 2.8730
RUB 3.4200 3.5390
подробнее

Конвертация в банках
на 09.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1430 1.1520
EUR/RUB 92.0000 96.2000
USD/RUB 80.2000 84.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте