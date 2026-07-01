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Экономика РБ
МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ ЦЕНТР «БЕЛОРУССКИЕ МАШИНЫ» ОТКРЫЛСЯ В САМАРЕ
17:07 08.07.2026
Мультибрендовый центр «Белорусские машины» открылся в российском городе Самара, сообщает Telegram-канал Минпрома.
В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель министра промышленности Беларуси Виктор Щетько.
В приветственном слове он подчеркнул, что развитие межрегионального сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации является важным аспектом двустороннего взаимодействия.
«Самарская область для белорусских предприятий является проверенным временем торговым партнером. Беларусь активно сотрудничает с регионом в промышленной сфере, - заявил Виктор Щетько. – Открытие мультибрендового центра станет хорошим импульсом для активизации взаимодействия и наращивания товарооборота».
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