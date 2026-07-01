Экономика РБ

МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ ЦЕНТР «БЕЛОРУССКИЕ МАШИНЫ» ОТКРЫЛСЯ В САМАРЕ

17:07 08.07.2026 Мультибрендовый центр «Белорусские машины» открылся в российском городе Самара, сообщает Telegram-канал Минпрома. В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель министра промышленности Беларуси Виктор Щетько. В приветственном слове он подчеркнул, что развитие межрегионального сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации является важным аспектом двустороннего взаимодействия. «Самарская область для белорусских предприятий является проверенным временем торговым партнером. Беларусь активно сотрудничает с регионом в промышленной сфере, - заявил Виктор Щетько. – Открытие мультибрендового центра станет хорошим импульсом для активизации взаимодействия и наращивания товарооборота».