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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИТСЯ СТОИМОСТЬ АКЦИЗНЫХ МАРОК НА ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
16:24 08.07.2026
Министерство финансов Республики Беларусь установило новые цены на акцизные марки для маркировки табачной продукции. Соответствующее постановление от 23 июня 2026 года № 28 принято по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Как сообщает пресс-служба Минфина, согласно документу, изменение стоимости пройдет в два этапа. На первом этапе, который продлится с 1 июля по 31 декабря 2026 года, цена марок на самоклеящейся основе для изделий, ввозимых и маркируемых на отечественных таможенных складах, составит 8 копеек. Для остальной ввозимой, а также всей отечественной продукции, включая сигареты с фильтром первой ценовой группы, плата установлена в размере 3 копеек.
В последующем тарифы планово вырастут с 1 января 2027 года. С этой даты стоимость самоклеящихся марок для таможенных складов увеличится до 10 копеек, а для прочей импортной и белорусской табачной продукции цена марки составит 4 копейки.
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