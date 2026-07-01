Министерство финансов Республики Беларусь установило новые цены на акцизные марки для маркировки табачной продукции. Соответствующее постановление от 23 июня 2026 года № 28 принято по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Как сообщает пресс-служба Минфина, согласно документу, изменение стоимости пройдет в два этапа. На первом этапе, который продлится с 1 июля по 31 декабря 2026 года, цена марок на самоклеящейся основе для изделий, ввозимых и маркируемых на отечественных таможенных складах, составит 8 копеек. Для остальной ввозимой, а также всей отечественной продукции, включая сигареты с фильтром первой ценовой группы, плата установлена в размере 3 копеек.

В последующем тарифы планово вырастут с 1 января 2027 года. С этой даты стоимость самоклеящихся марок для таможенных складов увеличится до 10 копеек, а для прочей импортной и белорусской табачной продукции цена марки составит 4 копейки.