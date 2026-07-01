Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси завершен анализ товарного рынка услуг по перестрахованию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, по его итогам в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках (республиканский уровень), включена группа лиц в составе: РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация»; БРУСП «Белгосстрах»; БРУПЭИС «Белэксимгарант».

Перестрахование – страхование одним страховщиком (перестрахователем) на определенных в договоре условиях риска выполнения части своих обязательств у другого страховщика (перестраховщика).

МАРТ для данных организаций разработана Инструкция, обеспечивающая прозрачность порядка установления и применения тарифов на такие услуги.