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Экономика РБ
В ГОСРЕЕСТР ДОМИНАТОВ ВКЛЮЧЕНЫ ТРИ СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
14:54 08.07.2026
Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси завершен анализ товарного рынка услуг по перестрахованию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, по его итогам в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках (республиканский уровень), включена группа лиц в составе: РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация»; БРУСП «Белгосстрах»; БРУПЭИС «Белэксимгарант».
Перестрахование – страхование одним страховщиком (перестрахователем) на определенных в договоре условиях риска выполнения части своих обязательств у другого страховщика (перестраховщика).
МАРТ для данных организаций разработана Инструкция, обеспечивающая прозрачность порядка установления и применения тарифов на такие услуги.
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