ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 6 июля 2026 года провело рабочую встречу с представителями компаний-резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, руководство и специалисты Биржи рассказали участникам о возможностях биржевых инструментов для повышения эффективности финансовой деятельности и привлечения инвестиций. В частности, были представлены: механизмы проведения валютно-обменных операций; инструменты привлечения финансирования через выпуск и размещение облигаций; возможности электронной платформы «Финмаркет»; иные биржевые сервисы.

По итогам встречи стороны договорились о проведении индивидуальных консультаций для заинтересованных резидентов.

Биржа последовательно развивает сотрудничество с предприятиями реального сектора экономики, предлагая прозрачные, надежные и технологичные инструменты для решения задач бизнеса. Проведение подобных встреч способствует укреплению партнерства с резидентами «Великого камня» и расширению их доступа к возможностям национального финансового рынка.