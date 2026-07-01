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Экономика РБ
БВФБ ПРЕДСТАВИЛА РЕЗИДЕНТАМ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» БИРЖЕВЫЕ ФИНИНСТРУМЕНТЫ
14:41 08.07.2026
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 6 июля 2026 года провело рабочую встречу с представителями компаний-резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, руководство и специалисты Биржи рассказали участникам о возможностях биржевых инструментов для повышения эффективности финансовой деятельности и привлечения инвестиций. В частности, были представлены: механизмы проведения валютно-обменных операций; инструменты привлечения финансирования через выпуск и размещение облигаций; возможности электронной платформы «Финмаркет»; иные биржевые сервисы.
По итогам встречи стороны договорились о проведении индивидуальных консультаций для заинтересованных резидентов.
Биржа последовательно развивает сотрудничество с предприятиями реального сектора экономики, предлагая прозрачные, надежные и технологичные инструменты для решения задач бизнеса. Проведение подобных встреч способствует укреплению партнерства с резидентами «Великого камня» и расширению их доступа к возможностям национального финансового рынка.
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