В Беларуси с 8 июля 2026 года уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС увеличился на 1 копейку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белнефтехима, установлены следующие цены на топливо: АИ-92-К5-Евро - 2,59 рубля, АИ-95-К5-Евро - 2,69 рубля, АИ-98-К5-Евро - 2,91 рубля, ДТ-К5 - 2,69 рубля.