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Экономика РБ
БЕНЗИН В БЕЛАРУСИ ПОДОРОЖАЛ НА 1 КОПЕЙКУ
14:18 08.07.2026
В Беларуси с 8 июля 2026 года уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС увеличился на 1 копейку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белнефтехима, установлены следующие цены на топливо: АИ-92-К5-Евро - 2,59 рубля, АИ-95-К5-Евро - 2,69 рубля, АИ-98-К5-Евро - 2,91 рубля, ДТ-К5 - 2,69 рубля.
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