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Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: КЛЮЧЕВОЕ ПРИ КОРРЕКТИРОВКЕ ГОСПРОГРАММ – ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ


10:50 08.07.2026

Ключевое при корректировке госпрограмм – эффективность перераспределения средств. Об этом 7 июля заявила заместитель министра экономики Мария Мажинская на заседании постоянной межведомственной комиссии.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, в ходе заседания обсуждались возможные корректировки государственных программ «АПК будущего» и «Экология» на 2026-2030 годы. Участники рассмотрели предложения ответственных заказчиков по включению в программы дополнительных мероприятий и инвестпроектов.

Мария Мажинская подчеркнула, что подход к корректировке госпрограмм должен быть строго ориентирован на измеримый экономический эффект:

«Государство последовательно укрепляет экономический потенциал аграрных регионов, стимулируя строительство и реконструкцию молочно-товарных ферм и свиноводческих комплексов, теплиц, овощехранилищ. Безусловными приоритетами остаются создание комфортных условий для проживания людей и рациональное использование природных ресурсов.

При этом ключевым критерием для одобрения любых изменений в госпрограммах выступает эффективность перераспределения средств. Комиссия готова одобрить маневр финансированием, если он будет подкреплен четкими обоснованиями: прогнозируемым ростом выпуска сельскохозяйственной продукции и глубины ее переработки, расширением сети инфраструктуры для безопасной утилизации и переработки отходов, активным вовлечением их в оборот в качестве вторичного сырья, а также иными конкретными и измеримыми результатами.

Такой подход позволяет гарантировать, что каждый вложенный рубль будет работать на достижение национальных приоритетов текущего пятилетия и улучшение качества жизни граждан».
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