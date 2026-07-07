Аграрии Беларуси демонстрируют высокие темпы работы на полях.

По оперативным данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия на 8 июля 2026 года, озимый ячмень уже убран с 28% запланированных площадей. Сельхозорганизации намолотили 294 тысячи тонн зерна при средней урожайности 42 центнера с гектара.

В разрезе регионов наибольший вклад в общий каравай внесла Брестская область, где намолочено 115 тысяч тонн. В Гродненской области этот показатель составил 81 тысячу тонн, в Гомельской — 64 тысячи, а в Минской — 26 тысяч тонн. На Могилевщине собрали 7 тысяч тонн, а аграрии Витебской области пока намолотили менее 1 тысячи тонн.

Параллельно с уборкой зерновых в республике завершается первый этап зеленых жатв. Травы первым укосом скошены на площади 1 миллион 380 тысяч гектаров, что составляет 99% от плана. При этом убрано уже 98% от скошенного объема. Кормозаготовители активно ведут и второй укос: работы выполнены на площади 354 тысячи гектаров (35% от запланированных 1 миллиона 10 тысяч гектаров).

Такая динамика позволяет планомерно пополнять запасы кормовой базы для животноводства. На текущую дату в стране заготовлено 320 тысяч тонн сена (45% от плана) и 283 тысячи тонн силоса (1% от общего плана в 20 миллионов 519 тысяч тонн). Общий объем заготовленного сенажа превысил 9 миллионов 245 тысяч тонн, что закрывает 65% от потребности.

Среди областей по выполнению плана заготовки сенажа лидирует Могилевский регион, выполнивший задачу на 83% (1 миллион 386 тысяч тонн). В Гомельской области заготовили 1 миллион 119 тысяч тонн (73%), в Минской — 2 миллиона 290 тысяч тонн (65%), в Витебской — 1 миллион 205 тысяч тонн (63%). Гродненская область обеспечила 1 миллион 612 тысяч тонн (60%), а Брестская — 1 миллион 634 тысячи тонн (54%).

В целом по республике уже заготовлено 2 миллиона 826 тысяч тонн кормовых единиц травяных кормов, что составляет 28% от запланированного объема. Кроме того, в хозяйствах ведется теребление льна — работы выполнены на 4 тысячах гектаров (10% площадей). Одновременно закладывается фундамент под будущий урожай: под озимый сев накоплено 143 тысячи тонн действующего вещества минеральных удобрений, что составляет 83% от плана.