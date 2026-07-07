Застройщик «А-100 Девелопмент» обустроил в Зеленой гавани стильный шоурум с готовым интерьером, мебелью и техникой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика, за основу взята отделка Basic, которая доступна и для других квартир. Посетить шоурум и вдохновиться могут все желающие — как новые покупатели, так и те, кто уже приобрел квартиру и готовится к ремонту.

Шоурум находится в жилом доме на улице Лавандовой, 10. Квартира расположена на последнем этаже, планировка предусматривает три комнаты: две спальни и большую гостиную с кухней, а между ними — ванная и санузел. Одна из особенностей квартиры — личная терраса на кровле площадью более 56 «квадратов».

Квартира выполнена в отделке Basic, обставлена мебелью и оформлена стильными элементами декора. Такая универсальная отделка от застройщика легко сочетается с разными стилями интерьера, позволяя обновлять пространство без ремонта и остается актуальной на долгие годы.

«Отделка Basic создавалась как универсальная база для комфортной жизни. Мы хотели предложить покупателям решение, которое позволит заселиться сразу после получения ключей и не тратить месяцы на ремонт. При этом интерьер остается достаточно гибким, чтобы каждый мог наполнить его характером с помощью мебели и декора. Но главное, что мы получаем стильную, уютную и современную квартиру, где всё со вкусом и нет ничего лишнего. Это мы и отразили в шоуруме», — отмечают в «А-100 Девелопмент».

Квартира наглядно демонстрирует возможности отделки Basic: ровные стены с виниловыми обоями, ламинат, натяжные потолки с нишами для штор, плинтусы и межкомнатные двери создают аккуратную и универсальную основу для любого интерьера. Ванная комната полностью готова к использованию и укомплектована сантехникой. При покупке квартиры можно выбрать один из трех вариантов отделки жилых комнат и коллекцию плитки для ванной.

Шоурум оборудован кухней. Пакет отделки с кухней включает мебель, столешницу, мойку, смеситель и встроенную бытовую технику. Варианты оформления фасадов могут быть двух видов: белые и под дерево. В данном случае дизайнеры выбрали современные белые фасады.

Новый шоурум дизайнеры дополнили тщательно подобранной мебелью. В гостиной и спальных комнатах разместили два прямых дивана, дополнив интерьер кроватью и офисным креслом оливкового цвета. В центре гостиной поставили кухонный стол в оттенке «древесный черный», который стал композиционным акцентом пространства. Вся корпусная мебель выполнена в едином стиле, что визуально объединяет помещения квартиры и подчеркивает универсальность отделки Basic.

На sky-террасе организовали кинотеатр под открытым небом: установили экран для проектора, расставили удобные кресла и добавили комнатные растения, создающие уютную атмосферу. За зоной отдыха разместили обеденный стол и компактную площадку для барбекю, благодаря чему терраса подходит как для просмотра фильмов, так и для встреч с друзьями и семейных ужинов.

Квартиры с готовой отделкой Basic доступны практически во всех новых домах Зеленой гавани. Стоимость «квадрата» с готовой отделкой стартует от 2069 долларов по курсу.

По данным застройщика, интерес к квартирам с готовой отделкой продолжает расти. Все больше покупателей предпочитают приобретать жилье, в которое можно переехать после получения ключей: без сложностей с поиском подрядчиков, закупкой материалов и контролем ремонта.

Предусмотрен и промежуточный вариант — White Box с предчистовой отделкой жилых комнат и готовым санузлом. Весь черновой ремонт выполнит застройщик, останется только выбрать обои на стены, напольное покрытие и другие элементы интерьера.

Попасть на экскурсию в новый шоурум может любой желающий, записавшись в офисе отдела продаж Зеленой гавани по телефону +375 29 326 19 06.

Зеленая гавань расположена в 3,5 км от Минска. Проект развивает застройщик «А-100 Девелопмент». Застройка представлена урбан-виллами, коттеджами, таунхаусами, лайнхаусами, таунгарденами и ситихаусами. Комплекс соседствует с сосновым массивом и гольф-полями чемпионского уровня.