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Экономика РБ
В МИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР BELGEE
16:02 07.07.2026
В Минске открылся новый официальный дилерский центр BELGEE, сообщает Telegram-канал BELGEE в Беларуси.
Автоцентр разместился в оживленной части города по адресу: улица Кульман, 1. Появление этого шоурума сделало процесс покупки и знакомства с модельным рядом автомобилей BELGEE и Geely еще более комфортным для жителей и гостей столицы.
Просторный автоцентр спроектирован так, чтобы клиенты могли оперативно решить все вопросы, связанные с приобретением транспорта. В зале работают квалифицированные консультанты, которые помогают посетителям детально изучить технические характеристики и подобрать оптимальную комплектацию под конкретные задачи.
Для того чтобы окончательно определиться с выбором, гостям центра доступна услуга полноценного тест-драйва, позволяющая лично оценить ходовые качества и эргономику любой представленной модели на дороге. Определившись с автомобилем, покупатели могут сразу на месте воспользоваться финансовыми инструментами: специалисты автоцентра помогают оперативно оформить программы лизинга, выгодные кредиты или подобрать оптимальный вариант страхования.
Удобством для автовладельцев станет работающая в центре система Trade-in. Эта программа позволяет сдать старый автомобиль в зачет стоимости нового, что значительно ускоряет и упрощает процесс обновления личного транспорта. Новый дилерский центр уже открыт для посетителей и работает в штатном режиме.
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