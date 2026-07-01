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Экономика РБ


ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ РАСФОРМИРОВАТЬ ХОЛДИНГ «КУПАЛОВСКОЕ» И УКРУПНИТЬ ДРИБИНСКИЙ РАЙОН


15:54 07.07.2026

Александр Лукашенко 7 июля собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области, сообщает пресс-служба Президента.

Одной из тем совещания стала перспектива двух холдингов Управления делами Президента - "Купаловское" и "Агропромышленный холдинг", в состав которых входит 3 промышленных и 11 сельскохозяйственных предприятий.

Несмотря на 17-процентный рост выручки холдингов «Купаловское» и «Агропромышленный холдинг», белорусский лидер остался недоволен внутренней дисциплиной. Он отметил, что на фоне неплохой общей картины в «Купаловском» наблюдается рост падежа скота на 25%, а техника к уборке оказалась не готова. «Это хорошие показатели, но не показатели эффективности: это не прибыль, не рентабельность, не огромные деньги на счетах», — заявил Глава государства, комментируя финансовые результаты.

Президент напомнил, что изначально планировалось создать аналог успешного агрокомбината «Дзержинский», однако кадровые просчеты и недостаток исполнительской дисциплины не позволили этого сделать. В итоге Александр Лукашенко поддержал передачу хозяйств в коммунальную собственность, подчеркнув, что председатели райисполкомов на местах справятся с управлением эффективнее. Было принято решение о закрытии агрохолдинга «Купаловское» и выделении из него самостоятельных сельхозорганизаций.

Параллельно на совещании утвержден вектор на укрупнение Дрибинского района за счет присоединения части земель Горецкого, Могилевского и Чаусского районов. Глава государства напомнил, что ставил задачу создать в Дрибине инфраструктуру не хуже, чем в других райцентрах, и она была создана. Однако малые размеры района не позволяют полноценно загрузить местные органы власти работой. Александр Лукашенко поручил проработать юридические и социальные аспекты объединения и готовить соответствующий указ, подчеркнув, что реформа должна дать положительный экономический эффект.
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