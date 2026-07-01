|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ ПРОГНОЗИРУЮТ РОСТ СПРОСА НА СВОЮ ПРОДУКЦИЮ И УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА
14:45 07.07.2026
Руководители промпредприятий прогнозируют рост спроса на свою продукцию и увеличение объемов производства. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса, проведенного НИЭИ Минэкономики в июне текущего года, передает пресс-служба экономического ведомства.
Согласно исследованию, 72 % руководителей сообщают о повышении либо сохранении объемов выпуска, 75 % респондентов отмечают рост либо стабильную динамику спроса.
Уровень загрузки производственных мощностей в среднем по промышленности вырос до 70 %. Средний период обеспеченности заказами составил 2,9 месяца.
Большинство участников исследования указало на сохранение текущего уровня занятости: о росте численности работников сообщило 10 % опрошенных.
Прогнозная оценка инвестиционной активности остается положительной. Ее рост в ближайшие три месяца планируют 23 % руководителей, 70 % – сохранение текущего уровня. Среди ключевых направлений использования капитала лидируют обновление (73 %) и расширение (36 %) производственных мощностей. В ресурсосбережение и снижение трудовых издержек инвестировали 19 % и 14 % компаний соответственно.
В краткосрочной перспективе более половины топ-менеджеров полагают, что текущая динамика спроса сохранится, еще 37 % респондентов прогнозируют его рост. Наращивание объемов производства планируют 43 % руководителей предприятий, 17% – увеличение численности работников.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 07.07.2026
Курсы в банках
на 07.07.2026
Конвертация в банках
на 07.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте