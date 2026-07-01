Руководители промпредприятий прогнозируют рост спроса на свою продукцию и увеличение объемов производства. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса, проведенного НИЭИ Минэкономики в июне текущего года, передает пресс-служба экономического ведомства.

Согласно исследованию, 72 % руководителей сообщают о повышении либо сохранении объемов выпуска, 75 % респондентов отмечают рост либо стабильную динамику спроса.

Уровень загрузки производственных мощностей в среднем по промышленности вырос до 70 %. Средний период обеспеченности заказами составил 2,9 месяца.

Большинство участников исследования указало на сохранение текущего уровня занятости: о росте численности работников сообщило 10 % опрошенных.

Прогнозная оценка инвестиционной активности остается положительной. Ее рост в ближайшие три месяца планируют 23 % руководителей, 70 % – сохранение текущего уровня. Среди ключевых направлений использования капитала лидируют обновление (73 %) и расширение (36 %) производственных мощностей. В ресурсосбережение и снижение трудовых издержек инвестировали 19 % и 14 % компаний соответственно.

В краткосрочной перспективе более половины топ-менеджеров полагают, что текущая динамика спроса сохранится, еще 37 % респондентов прогнозируют его рост. Наращивание объемов производства планируют 43 % руководителей предприятий, 17% – увеличение численности работников.