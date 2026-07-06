Экономика РБ

В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАЗДНЯЕТСЯ РЯД НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

13:24 07.07.2026 Поставский районный Совет депутатов 23 июня 2026 г. принял решение № 161 «Об упразднении сельских населенных пунктов Поставского района Витебской области». Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу на территории района будут упразднены сельские населенные пункты: деревня Мацковичи, хутор Ериново, хутор Подсосна Камайского сельсовета; деревня Алашковщина Куропольского сельсовета. Решение вступает в силу 8 июля 2026 г.