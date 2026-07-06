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Экономика РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАЗДНЯЕТСЯ РЯД НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ


13:24 07.07.2026

Поставский районный Совет депутатов 23 июня 2026 г. принял решение № 161 «Об упразднении сельских населенных пунктов Поставского района Витебской области».

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу на территории района будут упразднены сельские населенные пункты:

деревня Мацковичи, хутор Ериново, хутор Подсосна Камайского сельсовета;

деревня Алашковщина Куропольского сельсовета.

Решение вступает в силу 8 июля 2026 г.
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