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Экономика РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАЗДНЯЕТСЯ РЯД НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
13:24 07.07.2026
Поставский районный Совет депутатов 23 июня 2026 г. принял решение № 161 «Об упразднении сельских населенных пунктов Поставского района Витебской области».
Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу на территории района будут упразднены сельские населенные пункты:
деревня Мацковичи, хутор Ериново, хутор Подсосна Камайского сельсовета;
деревня Алашковщина Куропольского сельсовета.
Решение вступает в силу 8 июля 2026 г.
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