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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ТРУДОУСТРОИЛИ ОКОЛО 36 ТЫС. МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ


12:20 07.07.2026

В Беларуси за первое полугодие трудоустроили около 36 тысяч молодых людей

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, с января по июнь 2026 года государственные органы помогли найти работу рекордному числу молодежи, что на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Основную часть трудоустроенных — 33,7 тысячи человек — составили несовершеннолетние граждане.

Пик активности пришелся на первый месяц лета: только в июне на рабочие места вышли 21,2 тысячи студентов и школьников, превысив прошлогодний июньский результат на две тысячи человек. Такой рост стал возможен благодаря активной позиции бизнеса и предприятий, которые в текущем году заключили 2,5 тысячи договоров на поддержку молодежной занятости, продемонстрировав рост на 9%. Стоит отметить, что абсолютное большинство этих рабочих мест — 95% — создано при непосредственной финансовой поддержке из бюджетных средств.

Найти подходящий вариант заработка подрастающее поколение может уже сейчас. На государственном портале службы занятости опубликованы сотни актуальных вакансий, где средняя заработная плата составляет порядка 1000 рублей. Подростков готовы принять на позиции полеводов, подсобных рабочих, швей, почтальонов, а также продавцов без материальной ответственности.

При этом на рынке труда доступны и более высокооплачиваемые предложения: инструктору по организационно-массовой работе предлагают 1500 рублей, а комплектовщик или маркировщик может заработать до 2000 рублей.
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