Минский автомобильный завод поставит 86 троллейбусов МАЗ 303Т22 в Санкт-Петербург.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗа, контракт будет исполнен с привлечением финансовых инструментов АО «Росагролизинг».

Соответствующий документ по итогам выигранного тендера был подписан сегодня в рамках выставки «ИННОПРОМ-2026» в присутствии Министра промышленности Республики Беларусь Андрея Кузнецова. Свои подписи поставили генеральный директор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович и генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов.

Техника будет изготовлена и передана в адрес СПБ ГУП «Горэлектротранс» до конца текущего года.

Генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов о сотрудничестве с ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

«Мы подписали меморандум о дальнейшем взаимодействии с заводом по целому ряду направлений. По коммунальной технике, дорожной технике, автобусам, троллейбусам, по всей номенклатуре, которая на Минском автомобильном заводе выпускается».

Павел Косов отметил, что «Росагролизинг» и МАЗ связывает долгосрочное партнерство, которое началось еще в 2003 году. За это время Росагролизинг поставил около 1 тысячи единиц техники МАЗ:

«Мы готовы дальше развивать сотрудничество с белорусскими партнерами и участвовать в инициативах, которые помогают обновлять технику в разных отраслях экономики».