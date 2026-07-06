Гибридный трактор, созданный на базе BELARUS 82.1 в рамках совместного проекта ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» и Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева, успешно прошел первые полевые испытания. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил первый заместитель генерального директора ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» — коммерческий директор Владимир Подоляк.

«Идея создать гибридную модель на базе BELARUS 82.1 возникла в связи с возросшим вниманием к экологической безопасности и внедрению чистых технологий, в том числе и в агропромышленном секторе. Трактор сконструирован по схеме параллельного гибрида, что обеспечивает ему исключительную универсальность: он может работать на двигателе внутреннего сгорания (ДВС), на электродвигателе или в их сочетании. Электродвигатель мощностью 30 кВт позволяет качественно выполнять базовые сельскохозяйственные операции, а в связке с ДВС общая мощность трактора достигает 100 кВт. Это сопоставимо с BELARUS 1221, оснащенным шестицилиндровым двигателем. Первые полевые испытания опытного образца гибридного трактора прошли с плугом ПЛН-4-35. Стандартный BELARUS 82работает с плугом ПЛН-3-35, обеспечивая глубину вспашки 22–24 см при скорости 5–7 км/ч. Плуг ПЛН-4-35 пашет на глубине 27–30 см при рабочей скорости 9–11 км/ч», — рассказал Владимир Подоляк.

Он отметил, полевые испытания показали, что разработка полностью оправдала ожидания и открывает возможности для расширения функционала трактора BELARUS 82.1. Кроме того, экспериментальная модель получила высокую оценку российских экспертов на международном научно-практическом семинаре «Чтения академика В. Н. Болтинского».

«Основное достоинство гибридного трактора заключается в использовании серийных компонентов завода-производителя. Такой подход заметно снижает себестоимость проекта и делает его особенно привлекательным для владельцев техники МТЗ. При умеренных вложениях в модернизацию пользователь получает более мощное и экономичное решение, пригодное к эксплуатации как в помещении теплиц, так и в животноводческих комплексах, где действуют строгие требования к уровню шума и эмиссии», — добавил Владимир Подоляк.