В январе-мае 2026 г. внешнеторговый оборот товаров города Минска составил $13,7796 млрд., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января – мая 2025 г. на 20,9%

Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт вырос на 29,2% до $5,1289 млрд., импорт увеличился на 16,5% до $8,6507 млрд.