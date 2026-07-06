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Экономика РБ


ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ТОВАРОВ ГОРОДА МИНСКА В ЯНВАРЕ-МАЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 20,9%


11:43 07.07.2026

В январе-мае 2026 г. внешнеторговый оборот товаров города Минска составил $13,7796 млрд., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января – мая 2025 г. на 20,9%

Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт вырос на 29,2% до $5,1289 млрд., импорт увеличился на 16,5% до $8,6507 млрд.
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