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Экономика РБ


ГОССТАНДАРТ ПОДВЕЛ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ ПЯТИ МЕСЯЦЕВ И ОБСУДИЛ ВНЕДРЕНИЕ ИИ


11:36 07.07.2026

Ряд актуальных вопросов развития деятельности был рассмотрен на коллегии Госстандарта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, в первую очередь, речь шла о выполнении финансово-экономических показателей и эффективности работы организаций за 5 месяцев 2026 г., а также о перспективах использования искусственного интеллекта как инструмента для повышения эффективности, вовлеченности в мероприятия бережливого менеджмента.

«Сегодня необходимо ускоряться: время не позволяет стоять на месте», – подчеркнула Председатель Госстандарта.

Во всех центрах стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС) внедрены инструменты бережливого производства, например, такие как 5S, Кайдзен идеи, проинформировала начальник управления оценки соотвествия и лицензирования Госстандарта Ольга Бобко.

Как это реализовано на практике и какие дает дивиденты, поделились руководители ЦСМС. По словам директора Брестского ЦСМС Андрея Прокопука, внедрение инструментов бережливого производства помогает автоматизировать ряд производственных процессов. «В частности, их внедрение способствует оптимизации процессов бухгалтерского учета, учета при осуществлении поверки, калибровки, а также сокращению документооборота. Идей у сотрудников много, потому что есть потребность», – отметил он.

Одна из тем касалась сферы госзакупок, где необходимо постоянно быть начеку: гибкими в ценовой политике, логистике, повышать компетенции и ответственность.

Заместитель председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий осветил вопросы модернизации технологического оборудования и внедрения новых разработок на ОАО «УПНР». Его содокладчиком выступил директор этого предприятия Виталий Знак. В качестве преспектив дальнейшего развития обозначено расширение сотрудничества с Министерством промышленности Республики Беларусь и его предприятиями.

Еще один ключевой акцент – эффективное использование средств инвестиционного фонда Госстандарта. О механизме его функционирования рассказала начальник управления экономики, финансирования и государственных закупок Наталья Помитинская.

Несмотря на достигнутые положительные результаты работы, председатель Госстандарта Елена Моргунова отметила ключевые аспекты, на которых следует сконцентрировать внимание и усилия.

Среди них – повышение производительности труда, рост инвестиций, а также автоматизации процессов, роботизации и цифровизации, освоение новых направлений деятельности на основе объективной оценки производственно-ресурсного потенциала, особенностей и планов регионального развития.
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