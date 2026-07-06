УП «БЕЛТЕХОСМОТР» за июнь 2026 года выдано 160 989 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, за рассматриваемый период физическим лицам выдано 138 466 разрешений (86,0% от общего количества).

В отношении электромобилей оформлено 2 696 разрешений, а для транспортных средств, занятых в коммерческих перевозках пассажиров – 6 996 разрешений.

Услугой по получению (выдаче) разрешения на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении в электронной форме с помощью единого портала электронных услуг «Е-Паслуга» воспользовались 3 903 автовладельца. На новые транспортные средства (2025-2026 годов выпуска) без посещения диагностической станции и прохождения контрольно-диагностических работ оформлено 784 разрешения в электронной форме.

Из общего количества транспортных средств, представленных на государственный технический осмотр, 12.9% транспортных средств (22 354) имели различного характера несоответствия установленным требованиям (32 446 несоответствий).

По результатам проведенных контрольно-диагностических работ 414 электромобилей выявлены 35 неисправностей, в том числе по колесам и шинам – 8, тормозным системам– 7, внешним световым приборам, стеклам, стеклам обтекателей, устройствам обогрева и обдува стекла, солнцезащитным козырькам (шторам) – по 5, рулевому управлению – 4, элементам комплектации транспортных средств, элементам ходовой части и прочим проверкам – по 2.