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Экономика РБ
БЕЛТЕХОСМОТР ЗА ИЮНЬ ВЫДАЛ ПОЧТИ 161 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
11:05 07.07.2026
УП «БЕЛТЕХОСМОТР» за июнь 2026 года выдано 160 989 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, за рассматриваемый период физическим лицам выдано 138 466 разрешений (86,0% от общего количества).
В отношении электромобилей оформлено 2 696 разрешений, а для транспортных средств, занятых в коммерческих перевозках пассажиров – 6 996 разрешений.
Услугой по получению (выдаче) разрешения на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении в электронной форме с помощью единого портала электронных услуг «Е-Паслуга» воспользовались 3 903 автовладельца. На новые транспортные средства (2025-2026 годов выпуска) без посещения диагностической станции и прохождения контрольно-диагностических работ оформлено 784 разрешения в электронной форме.
Из общего количества транспортных средств, представленных на государственный технический осмотр, 12.9% транспортных средств (22 354) имели различного характера несоответствия установленным требованиям (32 446 несоответствий).
По результатам проведенных контрольно-диагностических работ 414 электромобилей выявлены 35 неисправностей, в том числе по колесам и шинам – 8, тормозным системам– 7, внешним световым приборам, стеклам, стеклам обтекателей, устройствам обогрева и обдува стекла, солнцезащитным козырькам (шторам) – по 5, рулевому управлению – 4, элементам комплектации транспортных средств, элементам ходовой части и прочим проверкам – по 2.
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