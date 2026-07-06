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Экономика РБ
БЕЛАЗ ПОСТАВИТ «НОРНИКЕЛЮ» НОВЫЕ МОДЕЛИ ПОДЗЕМНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ В ШАХТАХ
10:56 07.07.2026
ОАО «БЕЛАЗ» и горно-металлургическая компания «Норильский никель» на выставке ИННОПРОМ-2026 заключили соглашение о поставке для опытно-промышленных испытаний новейших моделей подземной техники БЕЛАЗ, сообщает Telegram-канал Минпрома.
Подписали документ генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Лесин и заместитель директора по обеспечение самоходным оборудованием Заполярного филиала ГМК «Норникель» Андрей Скоков.
Документом предусмотрена поставка в этом году для проведения испытаний в условиях горных выработок «Норникеля» 45-тонного шахтного самосвала БЕЛАЗ-75855 и погрузочно-доставочной машины БЕЛАЗ-79550 грузоподъемностью 17,2 тонны.
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