ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛАЗ ПОСТАВИТ «НОРНИКЕЛЮ» НОВЫЕ МОДЕЛИ ПОДЗЕМНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ В ШАХТАХ


10:56 07.07.2026

ОАО «БЕЛАЗ» и горно-металлургическая компания «Норильский никель» на выставке ИННОПРОМ-2026 заключили соглашение о поставке для опытно-промышленных испытаний новейших моделей подземной техники БЕЛАЗ, сообщает Telegram-канал Минпрома.

Подписали документ генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Лесин и заместитель директора по обеспечение самоходным оборудованием Заполярного филиала ГМК «Норникель» Андрей Скоков.

Документом предусмотрена поставка в этом году для проведения испытаний в условиях горных выработок «Норникеля» 45-тонного шахтного самосвала БЕЛАЗ-75855 и погрузочно-доставочной машины БЕЛАЗ-79550 грузоподъемностью 17,2 тонны.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.07.2026
валюта курс
EUR 3.3147
USD 2.9040
RUB 3.7287
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3158 -0.0021
USD 2.9040 -0.001
RUB 3.7287 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3000 3.3300
USD 2.8750 2.8930
RUB 3.4700 3.5800
подробнее

Конвертация в банках
на 07.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1420 1.1490
EUR/RUB 92.0000 95.5000
USD/RUB 80.3000 83.2900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте