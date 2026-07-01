Для развития индустрии и выстраивания настоящих партнерских связей не существует расстояний и границ. Такое мнение выразил премьер-министр Александр Турчин на главной стратегической сессии "Индустрия 360: производство без границ" в рамках международной промышленной выставки "ИННОПРОМ" в Екатеринбурге, передает пресс-служба Правительства.

"Буквально несколько дней назад состоялся официальный визит президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко в Индонезию. Уверен, он станет знаковой вехой в развитии наших двусторонних отношений. Индонезийская составляющая в нынешней выставке как нельзя наглядно подчеркивает, что для развития индустрии и выстраивания настоящих партнерских связей не существует расстояний и границ. Выбранная тема ("Индустрия 360". - Прим.) носит не только промышленный, но и глубокий философский смысл. В основе лежит понимание того, что 360 - полный цикл - это не замкнутый круг, приходящий в ту же точку, а спираль, дающая новый виток развития. "Индустрия 360: производство без границ" - это, по сути, ответ на вызовы времени, с которыми сталкиваются наши страны", - подчеркнул премьер-министр.

Такая стратегия актуальна и для Беларуси. "Во-первых, мы работаем в условиях санкционных ограничений, нестабильной геополитической обстановки, жесткой конкуренции на рынках сбыта и дефицита ряда сырьевых компонентов. Поэтому нужны умные, гибкие производственные системы. Во-вторых, мы наблюдаем нехватку кадров по ряду профессий и специальностей, что обуславливает необходимость поиска эффективных способов повышения производительности труда. В-третьих, изменились требования потребителей продукции. Покупателя больше не устраивает просто надежное "железо". Современный трактор, карьерный самосвал должны работать в едином цифровом контуре хозяйства или рудника. Нужна не просто поставка, а создание сервисных центров с передачей необходимых компетенций местным специалистам. От нас ждут комплексных решений. "Производство без границ" в нашей реализации - это отсутствие барьеров между отраслями и возможность мгновенной коммуникации между разработчиком и потребителем. Оно означает расширение технологических переделов, локализацию узлов и компонентной базы, основанных на местном сырье и наработанных компетенциях", - отметил Александр Турчин.

Потенциал идеальной экосистемы для "Индустрии 360" заложен в Союзном государстве, обратил внимание Глава Правительства. "Высокий уровень белорусско-российской интеграции и кооперации способен дать тот самый полный цикл производства без границ. Принимаемые главами наших государств решения, совместная работа правительств, тесные межрегиональные связи, реализация совместных проектов и программ - все это обеспечило не только увеличение взаимной торговли между странами, но и укрепление технологической безопасности. Не меньше поле возможностей в рамках Евразийского экономического союза. Соединение индустриальных мощностей, сырьевой базы и интеллектуальных сил стран "пятерки" - это действительно нескончаемые ресурсы. В рамках "производства без границ" Беларусь готова обеспечить трансфер собственных технологий и создание современных рабочих мест на территории наших партнеров", - рассказал Премьер-министр.

Какие важнейшие направления развивает Беларусь сегодня? "Цифровые технологии и искусственный интеллект. Стратегическая задача - ликвидировать уязвимость национальной IT-индустрии, чтобы критически важные отрасли были обеспечены преимущественно отечественным программным продуктом. Поэтому резиденты Парка высоких технологий создают решения на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения, которые уже работают в промышленности: от управления жизненным циклом продукта до автономной логистики на складах. Возьмем всемирно известный БЕЛАЗ, одна из моделей в числе первых получила статус "Товара Союзного государства". На предприятии внедрен целый ряд инновационных цифровых решений, интеллектуальная система мониторинга и прогнозной аналитики. Тестируется беспилотная карьерная техника на базе собственного программного обеспечения. Реализован механизм моделирования сборки узлов самосвалов с использованием технологии виртуальной реальности. Рассчитываем, что к 2030 году не менее 70% организаций будут использовать цифровые технологии шестого технологического уклада. Ставим перед промышленностью цель за пять лет повысить плотность роботизации до 100 единиц на 10 тыс. работников. Уже сегодня 76 автоматизированных комплексов, задействованных на заводе "БЕЛДЖИ", позволили вдвое увеличить сборку кузовов и повысить общее количество выпускаемых автомобилей. Роботизированное производство телевизоров, запущенное холдингом "Горизонт", дало двукратное повышение производительности труда", - заметил Александр Турчин.

В микроэлектронике задача-минимум - обеспечить свою промышленность и военно-промышленный комплекс отечественными микроэлектронными компонентами. В станкостроении запланирован ежегодный выпуск новых моделей станков с программным управлением под полную потребность белорусских предприятий и выход на мировые рынки. "Белорусские производители работают над расширением линейки двигателей, электротранспорта и другой востребованной техники, локализацией узлов и комплектующих для них", - подчеркнул Глава Правительства.

Но главное в происходящей трансформации, по словам премьер-министра, - мультипликативный эффект, который даст "Индустрия 360" на внутреннем и внешних контурах. "Это новые подходы в национальной системе образования и обучения профессиям будущего, создание сквозной цифровой среды и снятие барьеров между нашими странами", - отметил Александр Турчин.

30 сентября в Минске откроется международная промышленная выставка "ИННОПРОМ". "На белорусской площадке мы сможем продолжить начатый сегодня разговор. Пользуясь случаем, приглашаю на наш осенний форум. Участникам "ИННОПРОМа" в Екатеринбурге желаю плодотворной работы и результативных встреч", - резюмировал Премьер-министр.

16-я международная промышленная выставка "ИННОПРОМ" стартовала в Екатеринбурге. Выставка продлится до 9 июля. Страной-партнером в этом году выступает Индонезия. Основная тема выставки - "Индустрия 360: производство без границ". Особое внимание будет уделено формированию гибких производственных систем, создаваемых на стыке автоматизации, искусственного интеллекта и единых индустриальных экосистем.