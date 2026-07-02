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Экономика РБ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ НА МТЗ ЗА ГОД СОСТАВИЛ ОКОЛО BR1 МЛН
13:39 06.07.2026
На Минском тракторном заводе за период с 1 июня 2025 года по 30 мая 2026 года экономический эффект от внедрения рационализаторских предложений составил почти 1 млн рублей. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщила начальник бюро рационализации и изобретательства ОАО «МТЗ» Юлия Павлющенко.
«На Минском тракторном заводе ежегодно подводятся итоги внедрения рационализаторских предложений. В условиях такого масштабного производства труд авторов инновационных идей приносит значительный экономический эффект. За отчетный период в производство было внедрено около 600 рацпредложений и суммарный экономический эффект составил 996 тыс. рублей», — рассказала Юлия Павлющенко.
По ее словам, каждый месяц завод получает от сотрудников около 60 рационализаторских предложений.
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